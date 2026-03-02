Alınan bilgiye göre, yurt dışında bulunan ve Songül Şahin’den bir süredir haber alamayan eşi, durumu yakınlarına bildirdi.

Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy 23. Sokak’ta bulunan eve giden akrabaları, Şahin’i evde yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Songül Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Şahin’in cenazesi, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.