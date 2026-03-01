İstanbul’da geçtiğimiz 15 Ağustos’ta şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, yaklaşık altı aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Orta Mahalle Nur Sokak’ta meydana gelmişti. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Genç oyuncu, Kartal’daki bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İbrahim Yıldız’ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, yakın arkadaşları Burak Can ve Caner Topçu, Yıldız’ı ziyaret etmek üzere hastaneye gitti. Ancak iki isim, hastaneye ulaştıkları sırada acı haberi aldı.

İbrahim Yıldız’ın cenazesinin, düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı