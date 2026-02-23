Teravih namazı sırasında cami içerisinde video çekmeye çalışan gençler, cemaatten bazı kadınların tepkisiyle karşılaştı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

UYARILDILAR

İddiaya göre, teravih namazı esnasında cami içinde sosyal medya için video çekmeye başlayan genç kızlar, ibadet eden vatandaşların dikkatini çekti. Durumu fark eden bazı kadınlar, ibadet ortamının bozulduğunu belirterek gençlere sözlü uyarıda bulundu.

HEMEN GİDİN

Cemaatten kadınların, “Hem namaz kılmıyorsunuz hem de insanları rahatsız ediyorsunuz. Buradan hemen gidin” ifadeleriyle tepki gösterdiği görüldü. Sözlü uyarının ardından gençler cami içerisinden uzaklaştı.