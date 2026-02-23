Çorum’da evlendiği eşinden yaklaşık 500 bin lira değerindeki altınlarla kaybolan Azerbaycan uyruklu sahte gelinin Azeri aracısı Rima Gulaliyeva (49) tutuklandı.

Azerbaycan uyruklu Sabina V. (26), 28 Kasım’da Çorum’da yaptığı evliliğin ardından düğün takılarıyla birlikte ortadan kaybolmuş, mağdur damat ve ailesi suç duyurunda bulunmuştu. Olayda aracı olduğu öne sürülen Rima Gulaliyeva (49), Azerbaycan’da insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

KADINLARI PARA KARŞILIĞI EVLENDİRDİĞİ İDDİASI

Azerbaycan’da yürütülen soruşturma kapsamında Gulaliyeva’nın, Azerbaycan uyruklu kadınları evlilik vaadiyle Türkiye’ye yönlendirdiği, 6 ila 8 bin ABD doları karşılığında aracılık yaptığı iddia edildi. Kadınlara, evlendikleri kişilerden düğünde takılan altın ve değerli eşyaları almaları yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

ORGANİZE GRUP

Toplanan deliller doğrultusunda hakkında ceza davası açılan Gulaliyeva, Azerbaycan’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, ulusötesi organize grubun diğer üyelerinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ÇORUM’DA TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Zehra ismiyle kendini tanıtan sahte gelin Sabina V. (26), 28 Kasım’da Çorum’da kendisini Arzu ismiyle tanıtan Rima Gulaliyeva aracılığıyla yaptığı evliliğin ardından yaklaşık 500 bin lira değerindeki düğün takılarıyla birlikte ortadan kaybolmuştu. Çorumlu mağdur damat ve ailesi polise giderek, aracıya verilen parayla birlikte toplam 735 bin TL masraf yaptıklarını ve bir daha kendilerinden haber alamadıklarını bildirerek hem Sabiha V’den hem de aracısı Rima Gulaliyeva’dan şikayetçi olmuştu. Çorum’da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dolandırıcılık davasına 4 Şubat’ta takipsizlik verilmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çorum’daki sahte gelin olayının ardından yapılan araştırmalarda Sabiha V.’nin aynı kadın aracılığıyla Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 39 yaşındaki bir kişiyle imam nikahı kıydığı belirlendi.

2 Şubat'ta Gebze’de gerçekleşen evlilikten yalnızca bir gün sonra yaklaşık 300 bin lira değerindeki altınları alarak kayıplara karışan genç kadının kaçış anları apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Sabiha V.’nin altınları çantasına koyduktan sonra beyaz bir araca binerek uzaklaştığı görüldü.

Olay sonrası araştırma yapan Kocaelili aile, yüz tanıma programları yardımıyla gelinin Çorum’daki olayda adı geçen kişiyle aynı olduğunu tespit etti. Sabiha V.’nin farklı isimler kullanarak ve kılık değiştirerek evlilikler yaptığı öne sürüldü.