Çorum'da sosyal konut başvurusu yapan vatandaşların merakla beklediği kura tarihi belli oldu. Kura çekimi 5 Mart 2026 Perşembe günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Kura Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu'nda saat 11.00'da gerçekleştirilecek. Çekiliş noter huzurunda yapılacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.

HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Çorum genelinde yapılacak konutların dağılımı şu şekilde:

* Çorum Merkez: 1.200 konut

* Alaca: 300 konut

* Bayat: 200 konut

* İskilip: 300 konut

* Kargı (Hacıhamza): 63 konut

* Laçin: 26 konut

* Mecitözü: 28 konut

* Osmancık: 300 konut

* Sungurlu: 400 konut

* Uğurludağ: 50 konut

Böylece Çorum genelinde toplam 2 bin 867 sosyal konut inşa edilmiş olacak.