Çorum Belediyesi, bu yıl iftar sofralarını Suriye’nin Yermük bölgesine taşıdı. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Yermük halkı için kurulan iftar sofralarında, Ramazan’ın paylaşma ve kardeşlik ruhu hep birlikte yaşandı.

İftar programına Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. İftar öncesi ve sonrasında bölge halkıyla yakından ilgilenen Başkan Aşgın, Çorum’dan Yermük’e uzanan gönül köprüsünün kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve merhamet ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, Suriye halkıyla aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programda yaptığı konuşmada Başkan Aşgın, Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da Yermük halkına iletti.

Suriye’de yaşanan insanlık dramına da değinen Aşgın, “Her zaman Suriyeli, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya gayret gösterdik, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Esed rejiminin kendi halkına yaptığı zulmün izlerini burada görmek bizleri derinden üzdü. Yıkılmış şehirler, yaşanan acılar hepimizin yüreğini sızlatıyor” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi