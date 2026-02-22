Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve eşiyle birlikte Lalezar Kız Kur'an Kursu’nda hafızlık eğitimi alan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda öğrencilerle sohbet eden Vali Ali Çalgan, hafızlığın sabır ve irade gerektiren özel bir yolculuk olduğunu vurgulayarak, “Çok kıymetli, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin azim ve gayretini tebrik eden Vali Çalgan, öğrenim hayatlarında başarılar dileyerek bu anlamlı buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi