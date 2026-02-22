AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve eşi Seren Civan’ı, dünyaya gelen ilk çocukları dolayısıyla ziyaret etti.Civan ailesinin ilk evlatları Altay Kaan bebeğin dünyaya gelmesi dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Yusuf Ahlatcı, aileye hayırlı olsun dileklerini iletti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, yeni doğan bebek için sağlık, huzur ve uzun ömür temennilerinde bulunuldu.

Ahlatcı, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Minik Altay Kaan’a sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diliyorum. Rabbim bahtını açık, yolunu hayırlı eylesin. Onur ve Seren kardeşimize bu güzel heyecanı yaşatan Rabbime hamd ediyor, evlatlarının ailelerine hayırlı bir birey olmasını temenni ediyorum. Allah analı babalı büyütsün.” ifadelerini kullandı.

