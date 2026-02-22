CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumartesi Pazarı’nda vatandaşlarla buluştu; ekonomik tabloya dikkat çekerek iktidara yüklendi.

Milletvekili Tahtasız, Cumartesi Pazarı’nda hem Ramazan alışverişini gözlemlediklerini hem de vatandaşların dert, şikâyet ve beklentilerini dinlediklerini söyledi. Pazardaki ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tahtasız, Diyanet’in açıkladığı fitre tutarının ülkedeki gerçek açlık sınırını ortaya koyduğunu savundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 2026 yılı Ramazan ayı için günlük kişi başı 240 TL olarak belirlediği fitre (fıtır sadakası) tutarına dikkat çeken Tahtasız, “Basit bir hesapla 4 kişilik bir ailenin yalnızca günlük beslenme gideri 960 TL, aylık ise 28 bin 800 TL’ye ulaşmaktadır. Asgari ücret 28 bin 75 lira, en düşük emekli maaşı ise ek destekle birlikte 20 bin liradır. Diyanet’in belirlediği sadece beslenme tutarı bile milyonlarca emekliye ve asgari ücretliye verilen maaşın üzerindedir” dedi.

Bu tablonun halkın ağır bir ekonomik cendere içinde bırakıldığının en somut göstergesi olduğunu öne süren Tahtasız, Antalya’da yaşanan sel felaketinin ardından tarla ve seralarda oluşan zararın sebze-meyve fiyatlarını daha da artırdığını ifade etti. Pazarda hem esnafın hem de vatandaşın zor durumda olduğunu dile getiren Tahtasız, “Ramazan ayında bile vatandaş çürük sebze kuyruğuna mahkûm ediliyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl’ün “İftar soframız bir sanat eseri, tablo gibi olmalı” sözlerini de eleştiren Tahtasız, bu ifadelerin milyonların yaşadığı ekonomik gerçeklikle örtüşmediğini savundu.

Tahtasız, açıklamasının sonunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak hedeflerinin; her vatandaşın insanca yaşayabildiği, sofraların bereketle dolduğu, emekli, emekçi ve çiftçinin hakkını aldığı, üretimin güçlendiği ve refahın adil paylaşıldığı bir Türkiye’yi inşa etmek olduğunu belirterek, “Bu ülkenin kaynakları da potansiyeli de umudu da vardır. Eksik olan halktan yana bir yönetim anlayışıdır. Biz o anlayışı getirmeye geliyoruz” ifadelerini kullandı.

