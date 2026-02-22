Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş ile Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Fatih Göçmen, Sevindikalan’da faaliyet gösteren Çorum Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne ait Koç-Teke İstasyonu’nu ziyaret etti.

Ziyarette istasyonda yürütülen damızlık koç ve teke yetiştirme çalışmaları yerinde incelenerek, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik faaliyetler hakkında bilgi alındı. Bölgedeki hayvansal üretimin verimliliğini artırmak, kaliteli damızlık materyal teminini güçlendirmek ve yetiştiricilerin rekabet gücünü yükseltmek amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.

İl Müdürü Hasan Taş, küçükbaş hayvancılığın Çorum ekonomisi ve kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, damızlık üretim merkezlerinin sürdürülebilir hayvancılık için kritik rol üstlendiğini ifade etti. Ziyaret kapsamında yetiştiricilerle de bir araya gelinerek sahadaki ihtiyaç, talep ve çözüm önerileri istişare edildi.

