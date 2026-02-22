Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak başkanlığında yapılan toplantıda Ramazan programları ve sendikal çalışmalar ele alındı.

Toplantı, İl Başkanı Çıplak yönetiminde MHP İl Başkanlığı binasında gerçekleştirildi. Programa Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Türk Büro-Sen Genel Sekreteri Sami Çam ile Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Emir Dağaşan ve konfederasyona bağlı sendikaların şube başkanları, il temsilcileri ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.Toplantıda Ramazan ayı kapsamında yapılacak program ve faaliyetler detaylı şekilde planlanırken, bilik ve beraberlik ruhunu pekiştirecek organizasyonlar değerlendirildi.

Muhabir: Haber Merkezi