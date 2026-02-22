Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, il ve ilçe yöneticileri ile İl Genel ve Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Cadde üzerindeki iş yerlerini tek tek gezen parti heyeti, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek talep ve beklentileri dinledi.

Ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunan İl Başkanı Solmaz, samimi sohbetler eşliğinde hemşehrilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, artan maliyetler ve yerel düzeyde çözüm bekleyen konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Solmaz, “Her zaman olduğu gibi sahada, vatandaşımızla ve esnafımızla iç içe olmaya; sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretme noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Misafirperverlikleri ve içten sohbetleri için tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi