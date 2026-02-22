Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Oba Taksi Durağı’nı ziyaret ederek taksici esnafının sorunlarını dinledi.

Ziyarette konuşan Milletvekili Tahtasız, birçok sektörde olduğu gibi taksici esnafının da ağır ekonomik koşullar altında ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirtti. Akaryakıt, sigorta, bakım, onarım ve lastik gibi zorunlu giderlerde yaşanan artışların esnafın kazancını ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Korsan taşımacılıkla mücadelede yeterli ve etkili adımların atılmadığını savunan Mehmet Tahtasız, bunun da taksici esnafının gelir kaybını artırdığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sürecinde ticari araçlara yönelik ÖTV’siz araç sözü verdiğini hatırlatan Tahtasız, bu düzenlemenin henüz hayata geçirilmediğini söyledi.

