Vali Ali Çalgan, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Argesim Teknoloji A.Ş.’yi ziyaret etti.Ziyaret kapsamında işletme Genel Müdürü İlhan Bora Serin’den tesisin üretim kapasitesi, faaliyet alanları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çalgan, firma yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu.

OSB’deki yatırımların ve üretim hacminin ilin ekonomik gelişimine katkı sunduğunu belirten Vali Çalgan, sanayi kuruluşlarının istihdam ve katma değer üretimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ziyarette, Argesim Teknoloji A.Ş.’nin yürüttüğü projeler, teknolojik altyapısı ve gelecek hedefleri de ele alındı. Vali Çalgan, üretim süreçlerini yerinde inceleyerek çalışanlara kolaylıklar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi