İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında öğrencilere yönelik yarışmalar düzenlenecek.

15 Temmuz’un anlam ve önemine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla planlanan yarışmalarda, öğrenciler demokrasi ve millî birlik bilincini eserleriyle ifade edecek. 2026 yılı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle, 15 Temmuz destanının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.Ortaokul öğrencileri için yarışmalar; resim, şiir ve “birlik öyküleri” kategorilerinde düzenlenecek. Lise öğrencileri ise kısa film, kahramanlık türküsü ve ezgileri korosu, afiş ve slogan, fotoğraf, şiir ile “birlik öyküleri” kategorilerinde yarışacak.Yetkililer, öğrencilerin sanatsal ve kültürel üretim yoluyla millî ve manevi değerleri daha güçlü şekilde içselleştirmesinin amaçlandığını belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi