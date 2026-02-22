İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe ÇARE” etkinlikleri kapsamında, Sürdürülebilirlik Ayı çerçevesinde “Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi” düzenlendi.

Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan sergide, geri dönüşüm ve çevre bilinci temalı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Öğrencilerin atık malzemeleri yeniden değerlendirerek hazırladığı tasarımlar, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturmayı hedefledi. Sergi kapsamında plastik, kâğıt, cam ve metal atıkların geri dönüşüm süreçlerine dikkat çekilirken, öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmaya yönelik eğitsel çalışmaların da ön plana çıktığı görüldü.

Etkinliğin, küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci kazandırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk duygusunun geliştirilmesine katkı sunması amaçlandı.

Yetkililer, “Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi”nin hem öğrenciler hem de veliler açısından bilinç artırıcı bir çalışma olduğunu belirterek, çevre odaklı projelerin yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.

