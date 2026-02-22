Türk Kızılayı Sungurlu Şubesi Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, Kızılay Çorum Kan Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçeye önemli katkılar sunan ARCA Savunma Sanayi Fabrikalar Genel Müdürü Mehmet Cem Tınmaz’ı ziyaret etti.Ziyarette, Sungurlu Kızılay Şubesi’ne sağlanan desteklerden dolayı teşekkür iletildi. Misafirperverliği ve samimi sohbeti için ARCA yönetimine teşekkür eden heyet, fabrikanın Sungurlu ve ilimize sağladığı katkılardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.ARCA Savunma yönetiminin, Sungurlu Kızılay Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etmeleri de memnuniyetle karşılandı. Ziyaret kapsamında hazırlanan teşekkür plaketi ARCA Fabrikalar Genel Müdürü Mehmet Cem Tınmaz’a takdim edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK