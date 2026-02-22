Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu yatırımlarında yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Toplam uzunluğu 7 bin 84 kilometre olan 38 yeni hattın etüt ve proje çalışmaları tamamlandı." dedi.

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demir yolunun yeniden Türkiye'nin omurgası olacağını söyledi.

Demir yollarının uluslararası ağa entegre olduğuna işaret eden Uraloğlu, 30 demir yolu hattının proje çalışmalarının Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından, 8'inin ise Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce (AYGM) tamamlandığını bildirdi.

Uraloğlu, demir yollarının yalnızca bir ulaşım aracı olmadığını, ekonomik büyümede stratejik rol oynadığını dile getirdi. Yeni projelerin uygulamaya alınmasıyla sanayi ve tarım üretim merkezlerinin doğrudan demir yolu ağına bağlanacağına dikkati çeken Uraloğlu, "İhracat yükleri limanlara ve sınır kapılarına hızlı, ekonomik ve çevreci şekilde taşınacak. İç turizm ve şehirler arası yolculuklar daha konforlu ve güvenli olacak. Yeni hatlarla hem iç pazarımız daha dinamik hale gelecek hem de uluslararası ticaret ağlarına daha güçlü bağlanacağız. Böylece Türkiye, doğudan batıya, kuzeyden güneye uzanan uluslararası lojistik koridorlarının merkezi olacak. Eskişehir-Afyonkarahisar-Antalya Hızlı Tren Hattı'nın yanı sıra Siirt-Kurtalan ve Samsun-Çorum hatları, yapımına başlamayı planladığımız projeler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Anadolu Ajansı