Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi Kurma ve Koruma Vakfı (İMVAK) tarafından organize edilen “Ramazan sohbetleri” başladı.

İMVAK Toplantı Salonu’nda düzenlenen ilk etkinliğe konuşmacı olarak Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut katıldı.

Bulut, burada “Dijital dünyada inanç ve değerler” konulu sunumunda, sosyal medyanın din ve dini ritüeller üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ibadet ve dini ritüellerin gösteri malzemesine dönüştüğünü savunan Bulut, ibadetin “Allah rızası” yerine takipçilerden gelecek "beğeni" ve sosyal statü beklentisiyle sergilendiğini ifade etti.

"Gösterişçi dindarlık" tehlikesinin ileri safhalara ulaştığına dikkati çeken Bulut, “Namaz kılarken, Kabe’de tavaf ederken, birisine yardım ederken çekilen görüntülerin paylaşımını dini duyarlılıklarla izah etmek mümkün değildir. Ayrıca, geleneksel mahremiyet anlayışının dijital teşhir ve ifşa kültürü karşısındaki durumu her geçen gün daha da tehlikeli hale gelmektedir. Dijital ortamda paylaşılan her hangi bir konuşmanın, görüntünün merkezi bir platformda değerlendirildiği, analizler yapıldığı, karakter okumalarına gidildiği, insanlığın geleceğine yönelik plan ve projeler üretilmesine veri sağlandığını, bunların masum çalışmalar olmadığını okuyor ve görüyoruz. Aile ve samimiyet ortamında konuşulan bir konu hakkında kısa sürede telefonlarımıza konu bağlantılı reklamların gelmesini hangi masum duygularla izah edebilirsiniz. Ücretsiz hizmet sunan sanal programları kullandığımızda kimsenin hizmet olsun diye bize yardımcı olduğunu herhalde düşünemeyiz. Dijital dünyada her birimiz farkında olarak veya olmayarak bunlara veri sağlamış oluyoruz.” dedi.

Sini uzmanlığı olmayan kişilerin dijital platformlarda dini içerik üretmesiyle “infobezite” (aşırı bilgi yüklemesi) sorununun ortaya çıktığını, bunun da bilgi kirliliğine neden olduğuna işaret eden Bulut, dini otoritenin geleneksel kurumlardan "Google şeyhliğine" ve "Medya vaizliğine" kaydığını anlattı.

Bulut, “Hız ve haz odaklı dijital çağda, inancımız ve dini değerlerimizi tehdit eden durumlara karşı uyanık olmak, farkındalık oluşturmak, kendimize özel dijital milli platformlar üretmek zorundayız. Son yıllarda ülkemizde yapay zeka çalışmaları konusunda başarılı çalışmalar yapılıyor. Bu alan kesinlikle boş bırakılmamalı. Mekansız ve ruhsuz dijital sektör herkesi kuşattı ve dünya meydan okuyor.”

