Azerbaycan uyruklu Sabina Vahabova (26), 28 Kasım’da Çorum’da yaptığı evliliğin ardından düğün takılarıyla birlikte ortadan kaybolmuştu. Olayın ardından yapılan araştırmalarda Vahabova’nın Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 39 yaşındaki bir kişiyle imam nikahı kıydığı belirlendi.

2 Şubat'ta Gebze’de gerçekleşen evlilikten yalnızca bir gün sonra yaklaşık 300 bin lira değerindeki altınları alarak kayıplara karışan genç kadının kaçış anları apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Vahabova’nın altınları çantasına koyduktan sonra beyaz bir araca binerek uzaklaştığı görüldü.

Olay sonrası araştırma yapan Kocaelili aile, yüz tanıma programları yardımıyla gelinin Çorum’daki olayda adı geçen kişiyle aynı olduğunu tespit etti. Vahabova’nın farklı isimler kullanarak ve kılık değiştirerek evlilikler yaptığı öne sürüldü.

YENİ İHBAR KONYA'DAN GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından ÇORUM HABER’e dün Konya’dan yeni bir ihbar ulaştı. Konya’da yaşayan bir kişi, 26 Ekim’de Zehra Zamarova (23) ismini kullanan Azerbaycan uyruklu bir kadınla imam nikahı kıydığını, bu evlilik için aracı kişiye 100 bin TL verdiğini belirtti.

Konyalı damat, 22 gün süren evlilik boyunca gelinin kendisinden 100 gram altın talep ettiğini, ancak “bugün yarın vereceğim” diyerek Zamarova'yı oyaladığını söyledi. Genç kadının daha sonra sessiz sedasız evi terk ettiğini ifade eden damat, altın vermediği için mağduriyetinin aracıya ödediği parayla sınırlı kaldığını dile getirdi.

“Fotoğrafını çekmek istediğimde yüzünü göstermek istemezdi. Evlendikten sonra bazı davranışlarından şüphelendim,” diyen Konyalı damat, Çorum HABER’de çıkan haberleri sosyal medyada gördüğünde aynı kişi olduğunu anladığını söyledi.

Benzer olayların başka kişilerin başına gelmemesi için yetkililerin gerekli adımları atmasını isteyen mağdur, yaşananların aydınlatılmasını talep etti.