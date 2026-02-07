Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını ve milletin acısını yürekten paylaştıklarını belirtti.

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin sahada olduğunu vurgulayan Okumuş, kamu görevlilerinin fedakârlığı ve milletin dayanışmasıyla yaraların sarılması için büyük bir seferberlik yürütüldüğünü ifade etti.

Memur-Sen ve bağlı sendikaların da arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına aktif şekilde katıldığını kaydeden Okumuş, depremzedelerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında teşkilat mensuplarının sahada görev aldığını dile getirdi.

Afetin ardından başlatılan inşa ve ihya süreciyle konutlar, okullar ve hastanelerin hızla yükseldiğini belirten Okumuş, “6 Şubat sadece bir felaketin tarihi değil; dayanışmanın ve birlikte ayağa kalkma iradesinin adıdır” dedi.

Okumuş, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, her şartta milletin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

