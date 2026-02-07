Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde, Çorum Belediyesi kardeş şehir Afşin’i yalnız bırakmadı. Depremin ilk günlerinden itibaren Afşin’in yanında olan Çorum Belediyesi, felaketin yıl dönümünde de ilçede düzenlenen anma programına katıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Enerji Kentleri Birliği çalıştayı kapsamında Danimarka’da bulunması nedeniyle programa katılamazken, Çorum Belediyesi’ni Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat temsil etti.

Afşin Asri Mezarlığı’nda deprem şehitleri için düzenlenen anma programına; Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın yanı sıra Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, ilçe protokolü ve depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları katıldı.

Cuma namazının ardından Afşin Deprem Şehitliği’nde mevlit programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ilçe protokolü ile birlikte depremde yaşamını yitiren vatandaşların kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Depremde yakınlarını kaybeden aileler de mezarlık ziyaretleri sırasında dualar ederek kayıplarını andı.

Anma programı kapsamında Çorum Belediyesi tarafından Afşinli vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Öte yandan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Afşin programı kapsamında Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç’ı makamında ziyaret etti.

