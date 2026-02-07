İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılan program kapsamında İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar beraberinde Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Fatih Tophan ve Cihan Türkmen ile birlikte Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Okulda düzenlenen anma programında, ilk ders başlamadan önce öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Programda, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren on binlerce vatandaş rahmet ve hüzünle yad edildi. Anma sırasında yapılan değerlendirmelerde, millet olarak yaşanan bu büyük felaketin unutulmaması gerektiğine vurgu yapılarak, dayanışma ve birlik ruhunun önemine dikkat çekildi. Öğrencilere deprem bilinci kazandırmanın ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için toplumsal farkındalığın artırılmasının gerekliliği ifade edildi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, milletçe dayanışma içinde geleceğe daha güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğimizi vurguluyoruz” denildi.

Ayrıca Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Takbikat Camii ve Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Abdülhamit Camii’nde de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dua programı düzenlendi.

