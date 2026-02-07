Merhum Abidin Güller'in eşi, Musa, Yasemin, Fatma ve Aysemin'in annesi, Sefer Coşkuner'in kızı, Hüseyin, Mustafa ve Mehmet Coşkuner'in kız kardeşi Sevim Kalaycıoğlu vefat etti.

Merhumenin cenazesi Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da defnedildi.

Cenaze törenine; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile bazı partililer ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: RIFAT KARA