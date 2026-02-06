Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen “Türkiye nereye gidiyor?” konulu panele katılacak.

Gökhan Günaydın, panel önceci CHP İl Başkanlığını ziyaret ederek gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ve Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, ortak bir açıklama yaparak tüm Çorum halkını 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te, Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek panele davet etti.

GÖKHAN GÜNAYDIN ÇORUM’DA

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın verdiği bilgiye göre; Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7 Şubat Cumartesi günü parti binasını ziyaret edecek.

Günaydın, saat 13.00’de ise gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

“TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?” PANELİ

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal ve toplumsal süreci ele almak amacıyla “Türkiye Nereye Gidiyor? Ekonomi, Emekçiler ve Geleceğimiz” başlıklı bir panel düzenliyor.

7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te, Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek panelde; CHP Grup Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ile Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan konuşmacı olarak yer alacak. Panelin kolaylaştırıcılığını ise Eğitim Sen Çorum Şubesi Örgütlenme Sekreteri Doç. Dr. Yusuf Muratoğlu üstlenecek.

Panelde, ülkenin ekonomik ve toplumsal geleceği masaya yatırılacak.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, panelde Türkiye’de emekçilerin karşı karşıya olduğu sorunların, ekonomik gelişmelerin ve geleceğe dair beklentilerin çok yönlü olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Panelin ardından tutuklu gazeteci-yazar Merdan Yanardağ’ın kitaplarının konuklar tarafından imzalanacağını kaydeden Özdel, emekten, demokrasiden yana tüm yurttaşların panele davetli olduğunu kaydetti.

Yanardağ’ın ismi, Çorum kamuoyunda daha önce de geniş yankı uyandırmıştı. Merdan Yanardağ, geçtiğimiz Şubat ayında Çorum’a gelerek geniş katılımlı bir panelde Çorumlulara hitap etmiş, yaptığı değerlendirmeler kamuoyunda yoğun ilgi görmüştü.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ve Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, tüm Çorum halkını ve duyarlı yurttaşları panele davet etti.

