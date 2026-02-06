Cumhur İttifakı tarafından başlatılan “Terörsüz Türkiye” süreci uyarınca Terör Örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’a umut hakkı verileceği söylemlerine sert tepki gösteren Erkan Yıldız, sosyal medyasından yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “MHP artık inkâr edilemeyecek bir savrulmanın içindedir. Ve bu savrulmanın mimarı bizzat kendi yönetimidir. Dün “terörle müzakere olmaz” diyenlerin, bugün Demirtaş’ın serbest kalması üzerine cümle kurar hale gelmesi, bu milletin aklıyla alay etmektir. Daha düne kadar adını anmayı bile ihanet saydıklarını, bugün siyasetin olağan başlığına dönüştüren bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu, dil sürçmesi değildir. Bu, anlık bir gaf değildir. Bu, bilinçli bir kabullenişin dışavurumudur.

MHP yönetimi artık ne söylediğini değil, neyi sineye çektiğini anlatmak zorundadır.

Çünkü susulan her yer, görmezden gelinen her söz, milliyetçilik iddiasını biraz daha boşa düşürmektedir.

Şehitlerin adı anılırken mangalda kül bırakmayanlar, bugün terörle iltisaklı isimler üzerinden kurulan yeni dile tek kelime itiraz edememektedir. Bu sessizlik, duruş değil; teslimiyettir. Ve en acı olan şudur: Bu tabloyu hâlâ “devlet aklı” diye pazarlamaya çalışanlar vardır. Oysa millet çok iyi biliyor; ilkesizlik, hiçbir zaman devlet aklı olmamıştır. Türk milliyetçiliği, koltuk bekçiliği değildir.

Cumhuriyet değerleri, ittifak hatırına esnetilecek kavramlar değildir. Atatürk’ün mirası, günü kurtarma siyasetinin arka bahçesi hiç değildir. Bugün MHP yönetimi, kendi tarihine ve kendi söylemlerine yabancılaşmıştır. Bu yabancılaşma, sadece bir parti meselesi değil; millete karşı bir sorumluluk krizidir. İYİ Parti olarak biz bu çelişkinin karşısındayız. Susmayacağız. Normalleştirmeyeceğiz. Unutturmayacağız.

Türk milleti, kimin nerede durduğunu görüyor. Ve zamanı geldiğinde, kimlerin çizgiyi terk ettiğini de kayda geçirecek”

Muhabir: Haber Merkezi