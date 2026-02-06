Çorum’un meyve sebze üretiminde söz sahibi olan Eskiköy-Eşençay ve bölgesindeki köylerin, “yol çilesi” vatandaşları mağdur ediyor.

İl Özel İdaresi’nin sorumluluğundan olan ancak yıllardır asfaltlanmayı bekleyen yol, köy halkını ve üreticileri zor durumda bırakıyor.

6 – 7 km’lik yol aynı zamanda Obruk Barajı güzergahında olması nedeniyle büyük bir öneme sahip. Yağmurlu ve karlı havalarda perişan duruma gelen, geçit vermeyen yolun bir an önce kumlanması ve asfaltlanması isteniyor.

ÜRETİCİ KÖYLÜLER MAĞDUR

Çorum’da kiraz başta olmak üzere çeşitli sebze ve meyvelerin üretim merkezi olan Eskiköy ve civarındaki köyler, ürettikleri ürünleri pazara ulaştırmakta zorluk yaşıyor.

Ürettikleri ürünleri hal veya pazarda satılmak üzere şehir merkezine getirmeye çalışan üreticiler, bozuk yolları kullanmak zorunda kalıyor.

Yıllardır bir türlü yapılamayan yollar, son günlerde yağan şiddetli yağmurların da etkisiyle kullanılmaz hale geldi.

"BİTSİN ARTIK BU ÇİLE"

Üreticiler, yolların bir an önce yapılmasını, standardının yükseltilmesini, asfaltlanmasını talep ederek, “seçim dönemlerinde her türlü sözü veren siyasiler, seçim sonrası bizleri unutmuş durumda. Yollarımızın yapılmasını yıllardır bekliyoruz. Artık bu çileye son verilsin. Bizler, üretim yaparak Çorum ve bölge halkının ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Siyasiler ve yetkili kurumlar da artık bizim sesimize kulak versin” dediler.