Türk Kızılay Çorum İl Başkanlığı, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Hitit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Gömeç’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Türk Kızılay Çorum İl Başkanı Mustafa Bilgin, başkan yardımcıları Hasan Algül ve Mustafa Kılıç ile İl Müdürü Tuğrul Yıldırım katıldı. Görüşmede, özellikle kan bağışı çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri, sağlık alanında yürütülebilecek sosyal sorumluluk projeleri ve afet dönemlerinde yapılacak koordineli çalışmalar ele alındı.

Başhekim Doç. Dr. Muhammet Gömeç, Kızılay’ın insani yardım faaliyetlerinin toplum için büyük önem taşıdığını belirterek, hastane olarak ortak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi