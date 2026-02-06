CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, yaşanan acıların yalnızca bir felaket değil, aynı zamanda önemli dersler içerdiğini vurgulayarak birlik ve ortak akıl çağrısında bulundu.

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve Türkiye’nin hafızasında derin izler bırakan depremlerin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımlayan Uysal, 6 Şubat’ın yalnızca şehirleri değil, toplumun güven duygusunu ve yaşam alışkanlıklarını da derinden sarstığını ifade etti.

Depremlerde on binlerce insanın hayatını kaybettiğini, milyonlarca vatandaşın evsiz kalarak yerinden olduğunu hatırlatan Uysal, bu büyük acının Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Arama-kurtarma süreçlerinde yaşanan gecikmeler, koordinasyon eksiklikleri ve denetimsiz yapılaşmanın yol açtığı ağır sonuçların toplumsal hafızaya kazındığını vurgulayan Uysal, “Doğal afetler kaçınılmaz olabilir; ancak ihmallerin bedelini vatandaşlarımızın canıyla ödemesi kabul edilemez” diyerek, sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekti.

6 Şubat’ın yalnızca acıyı değil, milletin en güçlü yönü olan dayanışmayı da ortaya çıkardığını ifade eden Uysal, siyaset, görüş ve kimlik ayrımı olmaksızın insanların enkaz başlarında omuz omuza durduğunu, yardımlaşmanın ülke genelinde örnek bir birlik tablosu oluşturduğunu söyledi.

Milletin deprem sonrası sergilediği dayanışmanın siyaset üstü bir birlik ve beraberlik örneği olduğunu dile getiren Uysal, bu tablonun Türkiye’nin en kıymetli sermayesi olduğunu belirterek, afetler karşısında güçlü ülkelerin, acıları siyasi tartışmalara değil ortak akla ve kalıcı çözümlere dönüştürebilen ülkeler olduğunu vurguladı.

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, mesajının sonunda 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşları rahmet ve saygıyla andığını kaydederek, yakınlarını kaybeden ailelere sabır diledi. Uysal, birlik ve beraberliğin korunarak daha güvenli, daha adil ve daha dayanıklı bir ülkenin hep birlikte inşa edilmesi temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi