Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği görevine yeni atanan Türk Büro-Sen Şube Başkanı Emir Dağaşan ve Kamu-Sen'e bağlı sendikaların Şube Başkanları Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

Türkiye-Kamu-Sen’e bağlı sendikaların kongre sürecini tamamlaması sonrasında ilk ziyaret Vali Çalgan’a yapıldı. Ziyarette Vali Çalgan’a sendikal faaliyetler, memurların çalışma koşulları ve ilimizde yürütülen kamu hizmetlerine ilişkin bilgiler verildi.

Vali Ali Çalgan, nazik ziyaretlerinden dolayı Emir Dağaşan ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, kamu hizmetlerinin etkinliği açısından istişare kültürünün ve ortak aklın önemine dikkat çekti.

Muhabir: Haber Merkezi