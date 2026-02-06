“Ombudsman Halkla Buluşuyor” Programı kapsamında iki günlük ziyaret için ilimize gelen Türkiye Kamu Başdenetçisi ve Yargıtay Onursal Başkanı Mehmet Akarca ile beraberindeki heyet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Akarca, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı hemşehrimiz Bekir Şahin, Genel Sekreter Mehmet Doğan ve Basın Danışmanı Nurullah Güngör ile birlikte Çorum TSO’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı hediyelerin verildiği ziyarette misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başaranhıncal, Çorum’un ekonomik yapısı, iş dünyasının beklentileri ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konularla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi