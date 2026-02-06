AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Ahlatcı mesajında, 6 Şubat’ın acının, sabrın ve millet olmanın anlamının derinden hissedildiği bir gün olduğunu vurgulayarak, “Binlerce canımızı toprağa verdik, tarifsiz bir acıyı milletçe yaşadık. O ilk andan itibaren devletimiz tüm imkânlarıyla sahadaydı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde millet ve devlet el ele vererek yaralar sarıldı, umutlar yeniden yeşertildi.” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 450 bin konutun yapımının sağlandığını hatırlatan Ahlatcı, “Acımız büyük, sorumluluğumuz daha büyüktür. Unutmuyoruz, unutturmuyoruz.” dedi.

Yusuf Ahlatcı, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır dileyerek, “Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Milletçe daha bilinçli ve daha hazırlıklı bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadeleriyle mesajını tamamladı.

Muhabir: RIFAT KARA