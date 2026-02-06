Çorum İl Müftülüğü tarafından imam görevlendirilmesinin ardından köy camisinde cemaat bir araya gelirken, köyde dini hayat yeniden canlanmaya başladı.

Çorum İl Müftülüğü ’nün atamasıyla İmam Yusuf Enes Çiftbaş Elköy’de göreve başladı. Görevlendirmenin ardından köy camisi ve imam evi bakıma alınarak ibadet için hazır hale getirildi. Yapılan çalışmalarla birlikte Elköy Camii, yıllar sonra yeniden cemaatle doldu.

Göreve başlamasının ardından açıklamalarda bulunan İmam Yusuf Enes Çiftbaş, köyde dini hayatı canlandırmayı hedeflediklerini belirterek; “Bu yıl ramazan ayında teravih namazlarını ve bayram namazlarını da cemaatle birlikte kılmayı istiyoruz.” dedi.

Yıllar sonra Elköy Camii’nde cuma namazı kılmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını dile getiren köy sakinleri ise, “Yıllar sonra camimizde cuma namazı kılmak çok güzel bir duygu. İnsan ister istemez çocukluk yıllarına gidiyor.” şeklinde konuştular.

Muhabir: Haber Merkezi