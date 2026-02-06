İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi bünyesinde inşası devam eden Hıdırlık Hafızlık Erkek Kur’an Kursu inşaatı hayırseverlerin destekleri ile yükselmeye devam ediyor.

Müftülüğün çağrısına kayıtsız kalmayan Huzurevi sakinlerinden Abdullah Kaynak da Hıdırlık Kuran Kursu için anlamlı bağışta bulundu. İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ı ziyaret eden Kaynak, bağışını yaparak makbuzunu aldı. Müftü Yıldırım, Abdullah Kaynak’a yardımından dolayı teşekkür ederek hayrının Allah katında kabul edilmesini niyaz etti.

Bağış töreninde Huzurevi Müdür Yardımcısı Ali İhsan İnceyılmaz da hazır bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi