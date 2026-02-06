Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2026 Yılı Ocak ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Amasya Valisi Önder Bakan’ın evsahipliğinde ve Tokat Valisi Abdullah Köklü’nün başkanlığında gerçekleşti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve OKA Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu Amasya’da yapılan toplantıda OKA’nın 2026 yılına dair yol haritası masaya yatırıldı.

Orta Karadeniz’in geleceğini doğrudan ilgilendiren kararların ele alındığı toplantı, önümüzdeki dönemde bölgenin nasıl bir kalkınma rotası izleyeceğine dair güçlü mesajlar da verdi.

OKA’nın faaliyetlerinin yalnızca proje bazlı değil; bölgesel denge, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli etki üzerinden görüşüldüğü toplantının ana gündemini, Orta Karadeniz Bölgesi’nde hâlihazırda yürütülen projelerin değerlendirilmesi oluşturdu. Devam eden çalışmaların performansı, sahadaki etkileri ve karşılaşılan zorluklar detaylı şekilde ele alındı.

Aynı zamanda 2026 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanan yeni projelere ilişkin ön hazırlıklar da görüşüldü. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hangi alanlara öncelik verileceği, desteklenecek sektörler ve kaynakların nasıl yönlendirileceği konuları tek tek istişare edildi.

Ajansın 2026 yılı faaliyet planı, toplantının en kritik gündem maddelerinden biri oldu. Bölgesel kalkınmada etki yaratacak stratejik hedefler, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alındı. İstihdam, üretim kapasitesi, yerel girişimcilik ve bölgesel rekabet gücü gibi başlıklar, değerlendirmelerin merkezinde yer aldı. Bu çerçevede, Orta Karadeniz’in potansiyelini harekete geçirecek adımların yalnızca bugünü değil, orta ve uzun vadeyi kapsayacak şekilde kurgulanması gerektiği vurgulandı.

Toplantı süresince yapılan görüş alışverişleri, ajans yönetiminde katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışın benimsendiğini ortaya koydu. Bölge illerinin farklı dinamiklerine rağmen ortak hedeflerde buluşulması, kalkınma politikalarının sahada daha güçlü karşılık bulmasını amaçlıyor.

