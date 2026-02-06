Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen Eğitim-Bir-Sen–KIBTES Ortak Başkanlar Kurulu toplantısının ardından 66. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Toplantıda, her türlü haksızlığın karşısında durma kararlılığının bir kez daha vurgulandığını belirten Okumuş, eğitim başta olmak üzere hayatın her alanında kazanılmış hakların korunması ve yeni hakların elde edilmesi için sendikal mücadelenin sürdürüleceğini ifade ederek, eğitim çalışanlarının karşı karşıya kaldığı sorunlara çözüm üretmek için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan toplantı sonrası yayımlanan sonuç bildirgesinde, KIBTES ile sendikal iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çalışma alanlarının genişletilmesi hedefi öne çıktı. Bildirgede ayrıca, çocukların bedenleri üzerinden yürütülen her türlü ahlaksızlığa karşı net bir duruş sergilenerek, küresel ölçekte yaşanan yozlaşmaya dikkat çekildi.

Eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerinin kapsamlı biçimde ele alındığı toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin sendikal politikalar ve eğitim gündemi de masaya yatırıldı.

Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Eğitim-Bir-Sen’in hak, emek ve özgürlük mücadelesini yeni zeminlere taşıyarak, üyelerin ve eğitim çalışanlarının haklarının korunup geliştirilmesi ve emeğin saygınlığının artırılması için yerelden evrensele sendikal yürüyüşünü kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi