İlçede bulunan tescilli tarihi hamam için kamu yararı kararı alındığını belirten Milletvekili Kaya, bu kapsamda yaklaşık 5 milyon TL’lik devlet kaynağının Osmancık’a kazandırıldığını açıkladı.

Alınan kararla birlikte, Osmancık’ın önemli kültürel değerlerinden biri olan tarihi hamamın korunması, restorasyonu ve gelecek nesillere aktarılması yönünde somut bir adım atılmış oldu. Kamu yararı kararı sayesinde, yapının aslına uygun şekilde ihya edilerek ilçenin kültürel dokusu ve turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, sürece katkı sunan isimlere teşekkür ederek, Recep Tayyip Erdoğan ile Murat Kurum’un desteklerinin bu yatırımın hayata geçirilmesinde büyük rol oynadığını vurguladı. Milletvekili Kaya, merkezi idarenin Çorum ve ilçelerine yönelik ilgisinin devam ettiğini ifade etti.

Açıklamada, AK Parti iktidarları döneminde tarihi ve kültürel mirasın korunmasına büyük önem verildiğine dikkat çekilirken, “AK Parti varsa hizmet var” vurgusu yapıldı.

