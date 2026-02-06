Çorum merkeze bağlı Arpalık Köyü’nden gelme Selahattin Uysal (75) hayatını kaybetti.

Nilay Uysal’ın babası, Hanım Uysal’ın eşi, önceki dönem Arpalık Köyü Muhtarı Necaattin Uysal, İlhan Uysal, Mustafa, Birgül, Bircan, Suna, Gülnaz ve Döndü Uysal’ın ağabeyi, Nuray ve Orhan Topkül’ün amcaları Selahattin Uysal’ın vefatı yakınlarını ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Arpalık Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi