Çorum’da hazır giyimdeki fiyat dengesizlikleri ve maliyet artışları terzilik mesleğini zorluyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, vatandaşların tadilat ve dikim ücretinin yüksek olduğunda bu duruma tepki gösterdiklerini söyledi.

Terziler Odası Başkanı Balaban, unutulmaya yüz tutan meslekler arasına giren terzilikte yaşanan zorlukları anlattı. Son yıllarda vatandaşların tadilat ve özel dikim kıyafet için terzilere olan ilgisinin azaldığını belirten Balaban, özellikle tadilat ücretlerinin bazen kıyafetin sıfır fiyatını geçmesi nedeniyle müşterilerle karşı karşıya geldiklerini ifade etti.

Yaşanan ekonomik darlığa değinen Sadık Balaban, terzi esnafının işyeri kirası, sigortası, faturaları ve evinin masraflarını çıkarabilmesi için çaba gösterdiğini kaydederek, birde bu duruma karşı müşterileriyle karşı karşıya geldiğini aktardı.

Oda olarak fiyat tarifesi uyguladıklarını ve tarifenin günümüz şartlarına göre gayet uygun olduğunu dile getiren Balaban, tüm terzi esnafına da seslenerek, tarifenin altında iş yapmamalarını istedi.

Kumaş fiyatlarının neredeyse iki katına çıktığını vurgulayan Balaban, bu yüzden vatandaşlardan anlayış beklediklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi