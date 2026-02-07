CHP Çorum İl Gençlik Kolları, 6 Şubat 2023 depreminin yıldönümünde parti binasında anma programı düzenledi.

Programda konuşan Çorum Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Güney Can Sapancı, “bu ülkede güvenli yaşam bir lütuf değil, bir haktır! Bu hak sağlanana kadar, bu felaketin gerçek sorumluları hesap verene kadar susmayacağız” dedi.

Anma programına; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Dodurga İl Genel Meclisi Üyesi Sadettin Akgül ile Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

Depremde hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan programda bir konuşma yapan Güney Can Sapancı, “Depremde yitirdiğimiz canları unutmadık, unutmayacağız” dedi.

Sapancı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

KADER DEĞİL, İHMAL VE DENETİMSİZLİK

“Bugün burada, 6 Şubat 2023’te yaşanan ve on binlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği asrın felaketinin yıl dönümünde bir aradayız. Ancak bu felaketi yalnızca “deprem” diyerek geçiştirmeyi reddediyoruz.

Çünkü bizler biliyoruz ki bu, bir doğa olayı denilerek üstü kapatılacak bir durum değildir; bu bir ihmaller zinciridir. Bu bir kader değil, bilinçli tercihlerdir.

Bilimin uyarılarına rağmen denetim yapmak yerine göz yumanlar, imar aflarıyla usulsüz yapıları meşrulaştıranlar, yaşanan bu büyük yıkımın sorumlularıdır.

Deprem öldürmedi; ihmal öldürdü, rant öldürdü, denetimsizlik öldürdü.”

“ACININ ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİNE

ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

“Aradan geçen zamana rağmen hâlâ gerçek bir hesaplaşma yoktur. Hâlâ sorumluların tamamı yargı önünde değildir. Hâlâ binlerce yurttaşımız güvensiz koşullarda yaşamaya mahkûm edilmektedir. Bu tablo sadece bir yönetim zaafı değil, vicdani bir çöküşün simgesidir.

Bizler buradayız çünkü unutmadık.

Bizler buradayız çünkü bu acının üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz.

Bizler buradayız çünkü “bir daha asla” demenin sadece sözle değil, mücadeleyle mümkün olduğunu biliyoruz.”

“GERÇEK SORUMLULAR HESAP

VERENE KADAR SUSMAYACAĞIZ”

“Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Gençlik Kolları olarak buradan açıkça söylüyoruz ki; bu ülkede güvenli yaşam bir lütuf değil, bir haktır!

Bu hak sağlanana kadar, bu felaketin gerçek sorumluları hesap verene kadar susmayacağız.”

“UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ”

“Bizler; “Kızılay’ın depremzedelere çadır sattığını unutmadık!”

“Depremde insanlar sosyal medyadan yardım isterken BTK’nın sebepsiz yere bant daralttığını unutmadık!”

“Depremde çöken GSM operatörleri nedeniyle enkaz altındaki insanlara ulaşılamadığını unutmadık!”

“Depremzede çocukları siyasi rant için kullananları unutmadık!”

“Enkaz altındaki insanlara sela dinlettiren Diyanet’in sorumsuzluğunu unutmadık!”

“Yardım kolilerini siyasi parti logoları yapıştırmadan göndermeyen ahlaksızları unutmadık!”

“Bizler 6 Şubat’ı unutmadık!”

Unutursak aynı acılar tekrar yaşanır.

Unutturursak bu suça ortak oluruz.

Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygıyla anıyor ve bir kez daha haykırıyoruz:

Sorumlular hesap verene kadar yılmayacağız, susmayacağız.

Deprem değil, ihmal öldürür.

Unutmadık, unutturmayacağız.”

