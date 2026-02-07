Çorum’da Kahramanmaraş merkezli depremin 3'üncü yıl dönümünde ortaokul öğrencilerine, deprem bilinci oluşturmak için eğitim verildi.

Çorum’da Hitit Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Bilim Kafe Etkinlikleri" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla eğitim düzenlendi. Ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Programda Hitit Üniversitesi Osmancık Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Nurullah Alkan ile Öğretim Görevlisi Dr. Kayhan Aladoğan tarafından öğrencilere deprem öncesi deprem sırasında ve deprem sonrası alınması gereken tedbirlerle ilgili önemli bilgiler aktardı. Alkan ve Aladoğan öğrencilerin depremlerle ilgili merak ettiği soruları da yanıtladı.

Depremlerin sebeplerini anlatan Dr. Kayhan Aladoğan, "Deprem bir doğa olayıdır. Biz yaşamımızı sürdürebilmek için nasıl nefes alıp veriyorsak, dünyanın da nefes alıp vermeye ihtiyacı vardır; çünkü dünya yaşayan bir varlıktır. Dünyanın içinde birtakım doğal süreçler yaşanır ve bu süreçler sonucunda depremler, volkanik patlamalar gibi sarsıntılar ve çeşitli doğa olayları meydana gelir. Dünya, magmanın hareketi nedeniyle zorlanır ve bu zorlanma sonucunda çikolata gibi parçalanır. Bu parçalarda oluşan kırık ve çatlaklara fay adı verilir. Yer kabuğu plakalar halinde çatlamış durumdadır. Bu plakalar birbirine doğru hareket ettiğinde gerilim birikir ve bu gerilimin bir noktada kırılmasıyla deprem meydana gelir" dedi.

Dr. Mehmet Nurullah Alkan ise öğrencilere depremlere hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, depremi engellemenin mümkün olmadığını ve alınacak tedbirler sayesinde can ve mal kaybının en aza indirilebileceğine dikkat çekti.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı