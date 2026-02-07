Çorum merkez mahalle muhtarları, Çorum Belediyesi bünyesinde birimlerine yeni atanan müdürlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli’nin öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarete; Akkent Mahalle Muhtarı Necip Güler, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Aziz Önal, Buharaevler Mahalle Muhtarı Ümit Patıroğlu, Çepni Mahalle Muhtarı Ömer Şahinbaş, Kale Mahalle Muhtarı Dudu Sır, Karakeçili Mahalle Muhtarı Gamze Güzel, Mimarsinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar ve Köprüalan Mahalle Muhtarı Rıfat Müstet katıldı.

Ziyaret kapsamında muhtarlar, göreve yeni başlayan müdürlere başarı dileklerini ileterek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Mahalle muhtarları, Çorum Belediyesi’nin tüm birimleriyle uyum ve iş birliği içerisinde çalışmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederken, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a mahallelere yönelik hizmetler, destek ve iş birliği anlayışı dolayısıyla teşekkür etti. Muhtarlar, Çorum Belediyesi ile koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR