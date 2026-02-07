Çorum’u yakından ilgilendiren hızlı tren projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Çorum–Merzifon hattının 2025 yılı içerisinde ihaleye çıkarılacağı bildirildi.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, 2025 yılında yürütülen çalışmaları değerlendirirken, Çorum’u da doğrudan ilgilendiren ulaşım yatırımlarına dikkat çekti. Karaaslan, hızlı tren projesi kapsamında Çorum–Merzifon arasındaki hattın bu yıl ihale edileceğini belirterek, bölge ulaşımında yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.

Amasya Merzifon Havalimanı’nda geçen yıl 156 bin yolcuya hizmet verildiğini aktaran Karaaslan, planlanan genişleme çalışmaları tamamlandığında bu sayının 300 bine ulaşabileceğini belirtti. Havalimanının güçlenmesinin Çorum başta olmak üzere çevre illere de katkı sağlayacağını ifade etti.

Öte yandan Merzifon’da yürütülen diğer yatırımlara da değinen Karaaslan, 160 yıllık Kızlar Mektebi binasının restore edilerek İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmete açıldığını, Hükümet Konağı ve Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’ne arıtma tesisi projelerinin yatırım programına alındığını söyledi. Yeni okul projeleri ve yapılacak kapalı spor salonunun da ilçeye değer katacağını belirtti.

Merzifon'un zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip, kavşak yollarında konumlanmış bir ilçe olduğunu belirten Karaaslan, hizmetlerin de bu doğrultuda planlandığına dikkati çekti.

