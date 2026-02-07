Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremle birlikte büyük hasara uğrayan ve onbinlerce insanın hayatını kaybettiği büyük depremin yıldönümünde deprem bölgesinde vatandaşları yalnız bırakmadı.

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç ve yönetimi, Çorum’un kardeş şehri Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesinde bazı ziyaret ve etkinliklere katıldı.

Afşin’de 2000 kişiye helva dağıtımı yapan İlhan Kılıç ve beraberindekiler, deprem felaketinin yıldönümünde bölge halkının acılarına ortak oldu.

AFŞİN’İ HİÇBİR ZAMAN

YALNIZ BIRAKMADILAR

Depremin olduğu ilk haftadan itibaren Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesinde arama kurtarma ekibiyle birlikte kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren, hayırsever kişi ve kuruluşların desteği ile yardım malzemesi dağıtan, sorunların çözümüne katkı sağlayan, bölgede 50 gün boyunca hizmet veren ve günlük 5000 kişiye sıcak yemek dağıtan İlhan Kılıç, depremin üçüncü yıldönümünde de Afşin halkını yalnız bırakmadı.

Afşin halkı ile gönül bağlarını koparmadıklarını bildiren İlhan Kılıç, her daim depremzedelerle dayanışma içinde olacaklarını söyledi.

6 Şubat depremlerinden 1 yıl sonra Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği ile Afşin Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği arasında kardeşlik protokolü imzalanmıştı.

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç ve kardeş dernek GÖNÜLDER Başkanı Hüseyin Bozkurt ve dernek üyeleri, Afşin’de protokol ziyareti gerçekleştirdiler.

ÇOSTOG ve GÖNÜLDER heyeti; Kaymakam Muammer Sarıdoğan, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Fatih Küpçü, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Taphasan, Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, Afşin PTT Müdürü Fatih Kırbıyık, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Gümüş, Halk Kütüphanesi Müdürü Abdullah Yeşiltaş, Merkez Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Halil Demir, İşadamı Mustafa Gökkaya, Özgül Yemekçilik, Afşin Spor Antrenörü Sefer Donar ve sporcuları ziyaret ederek hem derneklerin çalışmalarına ilişkin bilgi verdiler, hem de depremin ardından yaşananları ve gelinen durumu değerlendirdi.

Afşin’de helva dağıtımı sırasında da Kaymakam Muammer Sarıdoğan, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Fatih Küpçü, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Taphasan, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Karabulut, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bicici, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Afşin MHP Kadın Kolları Başkanı Neslihan Özdemir, Afşin Ülkü Ocakları Başkanı Samet Kayhan ile ziyaret edilen protokol mensupları da ÇOSTOG ekibini yalnız bırakmadı.

