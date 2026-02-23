Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Şam gezisiyle başlayan tartışmalara sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hatırlanacağı üzere Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, sosyal medya hesaplarından Ulukavak Mahallesi muhtarlığı önünde yardım alabilmek için kuyrukta bekleyen kalabalığın videosunu paylaşarak, Şam'da iftar programları düzenleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı eleştirmişti.

Tartışmalara Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir de dahil oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, Ulukavak Mahallesi'nin 70 bine yakın nüfusuyla Çorum’un nüfus bakımından en büyük mahallesi olduğunu hatırlattı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların sayısının fazla olması nedeniyle sosyal yardım dönemlerinde ciddi bir başvuru yoğunluğu yaşandığını kaydeden Özdemir, "Oluşan kalabalık bir düzensizlikten değil, tamamen nüfus yoğunluğu ve yardım talebinin fazla olmasından kaynaklanmaktadır." dedi.

MUHTARLIĞIN İMKANLARI SINIRLI

Özdemir, muhtarlığın imkân ve personel kapasitesinin sınırlı olduğunu belirterek, buna rağmen ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için büyük gayret gösterdiklerini ifade etti.

Muhtarlık bünyesinde evlere birebir yardım ulaştırabilecek sürekli bir personel gücü bulunmadığını vurgulayan Özdemir, “Buna rağmen birçok zaman kendi imkânlarımızı zorlayarak mahallemizde kapı kapı gezdiğimiz, yaşlı, hasta ya da gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın evlerine yardımları bizzat ulaştırdığımız olmaktadır” dedi.

Mahallede yapılan yardımların önemli bir bölümünün yalnızca resmî imkânlarla değil, şahsi girişimler ve hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirildiğini kaydeden Özdemir, ihtiyaç sahiplerinin geri çevrilmemesi için iş insanları ve gönüllülerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

“BAŞVURU YOĞUN”

Başvuruların düzenli şekilde, gün verilerek alındığını belirten Özdemir, yardımların bitebileceği endişesiyle erken saatlerde muhtarlığa gelen vatandaşların oluşturduğu kalabalığın organizasyon eksikliğinden değil, başvuru yoğunluğundan kaynaklandığını söyledi.

Eleştirileri demokrasinin gereği olarak gördüklerini de vurgulayan Özdemir, önceliklerinin tartışma değil, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak olduğunu ifade etti.

Açıklamasının sonunda hayırsever iş insanlarına ve destek veren mahalle sakinlerine teşekkür eden Özdemir, Çorum’un yardımlaşma kültürünün güçlü bir şehir olduğunu belirterek tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.