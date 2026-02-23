Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi’nde düzenlenen iftar programında huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Ulu çınarlarla paylaşılan iftar sofrasında birlik ve beraberlik vurgusu öne çıkarken, Ramazan’ın bereketi gönüllere taşındı.

Büyüklerin Ramazan ayını tebrik eden Vali Çalgan, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, milli ve manevi değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan büyüklerin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti. Çalgan, huzurevi sakinlerine sağlık ve huzur içinde hayırlı ömürler temennisinde bulundu.

Programa, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın da katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi