Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası’nın Karadeniz illerini kapsayan Karadeniz Şubesi kuruldu. Çorum’un da aralarında bulunduğu 17 ili ve enerji iş kolunda faaliyet gösteren 13 farklı kurumu kapsayan yeni yapılanma ile mühendis ve teknik elemanların çalışma ve emeklilik hayatındaki haklı taleplerinin daha güçlü şekilde savunulması hedefleniyor.

Şube Başkanı Bülent Gümüşel yaptığı açıklamada, ülke kaynaklarının planlanmasından işletilmesine kadar her aşamada teknik bilgi ve tecrübeleriyle sorumluluk üstlenen mühendis ve teknik personelin, toplu sözleşmeden kaynaklanan ücret adaletsizliği nedeniyle ciddi kayıplar yaşadığını ifade etti.

Açıklamada, mevcut sendika yasasının grev hakkı tanımaması, toplu sözleşme süreçlerinde çözülemeyen sorunların hakem heyetine bırakılması ve imzalanan bazı sözleşme maddelerinin uygulanmamasının kamu çalışanlarının ortak sorunu olduğu vurgulandı.

Mühendis ve teknik elemanların mali ve sosyal haklarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesinin zorunluluk olduğu belirtilen açıklamada, çağın gereklerine cevap verecek kapsamlı bir meslek yasasının ortak akılla hazırlanması gerektiği ifade edildi. Mevcut sendika yasasının değişmesi, kamu çalışanlarına grev hakkı tanınması ve toplu sözleşme masasında son sözün taraflara ait olması gerektiği dile getirildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR