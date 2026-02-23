Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla Türkiye'de 1990 yılından beri her yıl çeşitli etkinliklerle “Vergi Haftası” kutlamalarının 37’incisi tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında bir dizi etkinlikle kutlanacak olan “37. Vergi Haftası” kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Anıtta yapılan çelenk sunma törenine; Defterdar Erkan Ciğer, Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, Başkan Yardımcısı Ayhan Şahin ve kurum çalışanları katıldı.

Defterdar Erkan Ciğer’in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi