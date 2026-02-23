37’nci Vergi Haftası kutlamaları kapsamında İl Defterdarı Erkan Ciğer ve beraberindeki heyet, Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Defterdar Ciğer, hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler ile vergi tahakkuk ve tahsilat oranlarına ilişkin Vali Çalgan’a bilgi verdi.

Ziyarette, vergi bilincinin artırılması ve kamu gelirlerinin sürdürülebilirliği adına yürütülen çalışmalar ele alındı.

Vergi gelirlerinin kamu hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesindeki kritik rolüne dikkat çeken Vali Çalgan, Vergi Haftası’nın toplumsal farkındalığın güçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti. Çalgan, Defterdar Ciğer ve beraberindeki heyetin Vergi Haftası’nı kutlayarak çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ