Ülkemizde 65 yaş üstü vatandaşların şehir içi ulaşımında toplu taşıma araçlarını ‘gereksiz kullandıkları’ iddiaları tartışılırken Sivas Belediyesi’nden dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Açık kimliği gizlenen Mehmet S. isimli 65 yaş üstü bir vatandaşın, 2025 yılı içerisinde toplamda 3 bin 365 kez halk otobüslerini kullandığı duyuruldu. Açık kimliği açıklanmayan kişi günde ortalama 9,2 kez halk otobüsü kullanırken kendinin günlük rekorunun ise 25 kez olduğu anlaşıldı.

Sivas Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "65 yaş üzeri serbest biniş kartına sahip Mehmet S. adlı hemşerimiz, 2025 yılında tam 3.365 kez halk otobüslerimize binerek önemli bir rekora imza attı. 25 Binişte günlük rekoru da elinde bulunduran Mehmet S’yi şehir içi ulaşımımıza olan yoğun ilgisinden dolayı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.